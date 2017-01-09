СБ ООН осудил теракт в Иерусалиме

В письменном заявлении члены Совбеза выразили соболезнования правительству и народу Израиля, а также подчеркнули необходимость привлечения ответственных за нападение к правосудию.

Совет Безопасности ООН решительно осудил совершенный теракт в Иерусалиме, в результате которого погибли четыре человека. В письменном заявлении члены Совбеза выразили соболезнования правительству и народу Израиля, а также подчеркнули необходимость привлечения ответственных за нападение к правосудию, передает передает ТАСС





В СБ ООН напомнили, что терроризм "во всех его формах и проявлениях" представляет одну из самых серьезных угроз для международного мира и безопасности, а также указали странам на необходимость борьбы с ним всеми средствами и при уважении международного права.





8 января в Иерусалиме грузовик въехал в толпу людей. Четыре человека погибли, еще 13 пострадали. Полиция Израиля расценила произошедшее как теракт. Сидевший за рулем транспортного средства человек был ликвидирован.





Вскоре после нападения постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон обратился к Совбезу и генеральному секретарю организации с просьбой "немедленно осудить" действия террористов. При этом дипломат выразил убежденность в том, что случившееся стало следствием "палестинского подстрекательства".





Все новости по теме читайте здесь



