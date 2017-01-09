Казахстанки примут участие в международном турнире по боксу в Сербии
9 января 2017, 10:55
В прошлом году казахстанки завоевали на турнире 7 медалей
Казахстанские девушки на днях вылетают в Сербию на международный турнир Кубок Наций по боксу, который ежегодно проходит в этой стране, сообщает Zakon.kz.
- Подготовка проходит в обычном режиме, - говорит старший тренер женской сборной Вадим Присяжнюк. - Сейчас мы проводим сборы в Академии AIBA в Алматинской области. На международном турнире в Сербии выступят наши первые номера, в том числе и участницы Олимпийских Игр в Рио - Дарига Шакимова и Жайна Шекербекова. Нельзя сказать, что наши девушки подходят к соревнованиям в оптимальных кондициях, но от турнира к турниру они будут получать боевую практику и улучшать свою форму. Турнир в Сербии - первый в новом году и нам предстоит посмотреть – как и над чем необходимо работать. Это своего рода проверка перед ключевыми соревнованиями в 2017 году.
Тренерским штабом определены имена девушек-боксеров, которые будут защищать честь нашей страны на международном турнире:
48 кг - Алина Турлыбаева и Алуа Балкибекова,
51 кг - Жайна Шекербекова,
54 кг – Дина Жоламан,
60 кг - Айжан Ходжабекова и Назым Ищанова,
64 кг – Мадина Нуршаева,
69 кг – Валентина Хальзова,
75 кг - Дарига Шакимова,
81 кг – Молдир Базарбаева,
Свыше 81 кг - Ляззат Кунгейбаева.
Напомним, в прошлом году казахстанки завоевали на турнире 7 медалей: 1-«золото», 3-«серебра», 3-«бронзы». В 2015 году казахстанская команда завоевала Суперкубок четвертого Кубка Наций.
Фото Данияр Майлыбаев
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