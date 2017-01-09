В аэропорту Алматы задержали 14 авиарейсов
9 января 2017, 10:59
Отменен один рейс ZXA521/522 Алматы-Балхаш-Алматы.
По состоянию 08/01-09/01 08:00 ч в Международном аэропорту Алматы задержаны 14 авиарейсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
1. PC659 Алматы-Стамбул (по причине позднего прибытия самолета авиакомпании PEGASUS AIRLINES)
2. SU1947 Алматы-Москва (по причине позднего прибытия самолета АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ Авиалинии)
3. PS538 Алматы-Киев (по причине позднего прибытия самолета авиакомпании ЧАО МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАЛИНИИ УКРАИНЫ)
4. КС907 Алматы-Дели (по технической причине авиакомпании AIR ASTANA)
5. IQ381 Алматы-К-Орда (по причине ожидания экипажа авиакомпании QAZAQ AIR)
6. KC275 Алматы-Москва (по технической причине авиакомпании AIR ASTANA)
7. КС853 Алматы-Астана (по технической причине авиакомпании AIR ASTANA)
8. IQ363 Алматы-Семей (по причине позднего прибытия самолета авиакомпании QAZAQ AIR)
9. КС885 Алматы-Атырау (по технической причине авиакомпании AIR ASTANA)
10. КС311 Алматы-Караганда (по технической причине авиакомпании AIR ASTANA)
11. FZ736 Алматы-Дубай (по причине позднего прибытия самолета авиакомпании FLYDUBAI)
12. DV731 Алматы-Актау (по причине позднего прибытия самолета авиакомпании SCAT)
13. Dv706 Алматы-Шымкент (по причине метеоусловий г.Шымкент авиакомпании SCAT)
14. Т5716 Алматы-Ашгабат (по причине позднего прибытия самолета авиакомпании Туркменские авиалинии)
Отменен один рейс ZXA521/522 Алматы-Балхаш-Алматы.
В настоящий момент в а/п Алматы вертикальная видимость составляет 390 м, горизонтальная 3600 м.
Ограничений на прием и выпуск ВС нет.
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