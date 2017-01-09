Нацбанк должен дать исчерпывающие объяснения вкладчикам КазИнвестБанка, считают в «Ак жоле»

К руководителю фракции ДПК «Ак жол» Азату Перуашеву в Алматы за поддержкой обратилась инициативная группа вкладчиков АО «КазИнвестБанк» из числа индивидуальных предпринимателей во главе с А.Агасиевым и П.Копыловым, сообщила пресс-служба партии, передает Zakon.kz.





Напомним, постановлением Нацбанка с 1 ноября 2016 года было приостановлено действие лицензии КазИнвестБанка на прием депозитов, открытие банковских счетов физлиц, а с 26 декабря - принято решение о лишении его лицензии на банковскую деятельность.





По информации ДПК, вкладчики сетуют на недостаток информации: по каким конкретным причинам была отозвана лицензия у КазИнвестБанка, тогда как другому БВУ (Дельта-банк), чья лицензия также приостанавливалась в те же дни и по аналогичным основаниям, Нацбанк разрешил дальнейшую работу? Инициативная группа попросила у депутатов партии «Ак жол» содействия в разъяснении ситуации и организации встречи с руководством Нацбанка.





«Обратившиеся граждане ставят вопрос и по системе гарантирования вкладов. Так, максимальный размер гарантии составляет: по вкладам в тенге – до 10 млн, по валюте – до 5 млн тг. Однако вклады индивидуальных предпринимателей (также относящихся к физическим лицам) значительно превышают эти критерии - к примеру, у обратившихся граждан в КазИнвестБанке имелись депозиты на 60 млн и более. Сейчас эти суммы оказались незащищёнными системой гарантирования вкладов, и вкладчики из числа ИП рискуют потерять деньги, накопленные годами работы. В этой связи они попросили пересмотреть нормы гарантирования вкладов индивидуальных предпринимателей», - сообщает «Ак жол».





Кроме того, отмечается, что инициативная группа усматривает в ситуации вокруг КазИнвестБанка и вину Нацбанка. Так, в официальном комментарии зампредседателя НБ РК Смоляков отметил, что доля необеспеченных займов в КазИнвестБанке составляла более 80%. Кроме того, члены инициативной группы сообщили, что по неофициальной информации, за период от приостановления до отзыва лицензии, из КазИнвестБанка было выведено более 180 млрд. тенге.





«Нацбанк, как регулятор, ответственный за состояние банковской системы был обязан увидеть эти тенденции разбазаривания наших средств под заведомо невозвратные кредиты гораздо раньше, а не тогда, когда 80% ушли неизвестно куда. Кроме того, если разговоры про выведенные 180 млрд правда – то это прямое упущение и возможно сговор, потому что в период остановки лицензии все платежи КазИнвестБанка вообще должны были рассматриваться под микроскопом. Кто конкретно из должностных лиц Нацбанка ответит за эти потери?»- задают вопросы предприниматели.





В свою очередь Перуашев отметил, что по его мнению, лишение того или иного банка лицензии или её ограничение – относятся к законной компетенции Нацбанка: «Нацбанк обязан осуществлять контроль за работой БВУ, и если есть нарушения – принимать необходимые меры, - подчеркнул он. – Более того, осенью, в ходе обсуждения поправок в банковское законодательство, я сам предлагал увязать меры поддержки Нацбанка с обеспечением прозрачности банков второго уровня, расширением компетенции и ответственности Нацбанка за ситуацию в банковском секторе».





В то же время, депутат согласился, что если у вкладчиков или у самого КазИнвестБанка есть вопросы по обоснованности санкций, Нацбанк должен дать исчерпывающие объяснения.





Поэтому лидер демократической фракции пообещал лично обратиться в Нацбанк и предложить провести такую встречу, при необходимости - с участием депутатов «Ак жола».





«По поводу увода денег из банка под видом необеспеченных кредитов – действительно, считаю, что Нацбанк был обязан своевременно выявлять такие нарушения, а значит, должен разделить и ответственность за запоздалую реакцию. Что касается вывода 180 млрд тенге после приостановления лицензии – как я понимаю, это непроверенная информация, которую сначала нужно подтвердить или опровергнуть, и только потом комментировать.





Но в любом случае, если в ходе разговора с Нацбанком, вы не получите ответы на такие вопросы и у вас останутся сомнения в добросовестности действий регулятора, то фракция «Ак жол» будет готова поднять вопрос об ответственности его должностных лиц перед органами прокуратуры», - сказал Азат Перуашев.





«Относительно недостаточности размеров гарантирования по вкладам индивидуальных предпринимателей – проблема требует изучения, и мы готовы направить такой запрос правительству после приезда из регионов. Но даже если такие изменения и произойдут, вас они, к сожалению, не коснутся. В вашем случае возврат депозитов по суммам свыше действующих гарантий будет производиться в нынешнем порядке», - добавил депутат.





Фото: Деловой Казахстан