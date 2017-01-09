Назначен руководитель ГУ «Отдел внутренней политики города Актобе»

Родился в 1988 году. Образование высшее, окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по квалификации бакалавр гуманитарных знаний.

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