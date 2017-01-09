 
Частично облачно
-18°

Астана

Частично облачно

Вероятность осадков: 19%

Влажность: 75%

Давление: 738 мм рт. ст.

Ветер: южный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

332.70

10 января 

Курс НБРК

330.54

-

АЛМАТЫ

Покупка

331.60

Продажа

332.70

АСТАНА

Покупка

331.10

Продажа

333.00

Подробнее
351.00

10 января 

Курс НБРК

347.86

-

АЛМАТЫ

Покупка

347.00

Продажа

351.00

АСТАНА

Покупка

348.00

Продажа

351.00

Подробнее
Новости за сегодня

Назначен руководитель ГУ «Отдел внутренней политики города Актобе»

 

Распоряжением акима города Актобе И.Испанова руководителем ГУ «Отдел внутренней политики города Актобе» назначен Орынбасар Максат Зейнуллаулы

Родился в 1988 году. Образование высшее, окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по квалификации бакалавр гуманитарных знаний.

Работал главным специалистом отдела мониторинга социальной сферы и культурного развития аппарата акима города, главным специалистом ГУ «Отдел внутренней политики города Актобе».

До назначения на данную должность работал заместителем руководителя ГУ «Отдел внутренней политики города Актобе».

9 января 2017, 10:59
Источник, интернет-ресурс: Акимата Актобе

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код