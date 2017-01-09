Назначен руководитель ГУ «Отдел внутренней политики города Актобе»
Распоряжением акима города Актобе И.Испанова руководителем ГУ «Отдел внутренней политики города Актобе» назначен Орынбасар Максат Зейнуллаулы
Родился в 1988 году. Образование высшее, окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по квалификации бакалавр гуманитарных знаний.
Работал главным специалистом отдела мониторинга социальной сферы и культурного развития аппарата акима города, главным специалистом ГУ «Отдел внутренней политики города Актобе».
До назначения на данную должность работал заместителем руководителя ГУ «Отдел внутренней политики города Актобе».
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