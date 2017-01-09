Назначен исполняющий обязанности заместителя акима города Актобе

Распоряжением акима города Актобе И.Испанова исполняющим обязанности заместителя акима города Актобе до дня получения результатов спецпроверки назначен Зине Жуман Жусупулы

ЗИНЕ Ж.Ж. родился в 1989 году. Образование высшее, окончил Казахстанско-Британский технический университет по квалификации бакалавр техники и технологии, магистр экономических наук.

Работал экспертом, начальником управления АО «Институт экономических исследований», ведущим специалистом, заместителем начальника управления Национального Банка Республики Казахстан, заместителем директора ТОО «Региональный центр государственно-частного партнерства Актюбинской области».

До назначения на данную должность работал исполняющим обязанности советника акима города Актобе.

ЗИНЕ Ж.Ж. будет курировать вопросы:

- социально-экономического и бюджетного планирования и их выполнения (мониторинг социально-экономических показателей);

- учета и развития коммунальной собственности;

- реализации налогово-бюджетной политики, увеличения налоговой базы государственного бюджета и изыскание резервов роста экономики города;

- развития и поддержки предпринимательства;

- привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов;

- реализации финансово-кредитной политики в городе, взаимодействия в этих вопросах с финансово-кредитными организациями города;

- взаимодействия с органами статистики региона по ведению учета и отчетности предпринимателями, организациями, субъектами МСБ по выполнению социально-экономических и производственных показателей (осуществления анализа и мониторинга их выполнения);

- торговли и ценовой политики и т.д.