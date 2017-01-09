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Новости за сегодня

Назначен исполняющий обязанности заместителя акима города Актобе

 

Распоряжением акима города Актобе И.Испанова исполняющим обязанности заместителя акима города Актобе до дня получения результатов спецпроверки назначен Зине Жуман Жусупулы

ЗИНЕ Ж.Ж. родился в 1989 году. Образование высшее, окончил Казахстанско-Британский технический университет по квалификации бакалавр техники и технологии, магистр экономических наук.

Работал экспертом, начальником управления АО «Институт экономических исследований», ведущим специалистом, заместителем начальника управления Национального Банка Республики Казахстан, заместителем директора ТОО «Региональный центр государственно-частного партнерства Актюбинской области».

До назначения на данную должность работал исполняющим обязанности советника акима города Актобе.

ЗИНЕ Ж.Ж. будет курировать вопросы:

- социально-экономического и бюджетного планирования и их выполнения (мониторинг социально-экономических показателей);

- учета и развития коммунальной собственности;

- реализации налогово-бюджетной политики, увеличения налоговой базы государственного бюджета и изыскание резервов роста экономики города;

- развития и поддержки предпринимательства;

- привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов;

- реализации финансово-кредитной политики в городе, взаимодействия в этих вопросах с финансово-кредитными организациями города;

- взаимодействия с органами статистики региона по ведению учета и отчетности предпринимателями, организациями, субъектами МСБ по выполнению социально-экономических и производственных показателей (осуществления анализа и мониторинга их выполнения);

- торговли и ценовой политики и т.д.

9 января 2017, 11:03
Источник, интернет-ресурс: Акимата Актобе

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