Назначен новый заместитель акима города Лисаковск

Адильбек Сагындыкович Сарин, родился 6 сентября 1983 года в селе Кокалат Джангельдинского района Костанайской области, сообщает lisakovsk.kz.

Имеет высшее образование. В 2004 году окончил Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова, по специальности «Юрист».

Свою трудовую деятельность начал в 2007 году главным специалистом в Республикаском государственном предприятии «Резерв».

Последнее место работы-заместитель акима Карабалыкского района, поселок Карабалык. На этой должности Адильбек Сагындыкович проработал до декабря прошлого года.