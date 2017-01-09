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Новости за сегодня

Назначен новый заместитель акима города Лисаковск

 

Адильбек Сагындыкович Сарин, родился 6 сентября 1983 года в селе Кокалат Джангельдинского района Костанайской области, сообщает lisakovsk.kz.

Имеет высшее образование. В 2004 году окончил Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова, по специальности «Юрист».

Свою трудовую деятельность начал в 2007 году главным специалистом в Республикаском государственном предприятии «Резерв».

Последнее место работы-заместитель акима Карабалыкского района, поселок Карабалык. На этой должности Адильбек Сагындыкович проработал до декабря прошлого года.

9 января 2017, 11:07
Источник, интернет-ресурс: Прочие

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