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Министр нацэкономики отчитался перед Сагинтаевым по ценам на продукты

9 января 2017, 11:18

Премьер-Министр поручил правительству не допускать рост цен на продукты питания.


Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев заслушал Министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова по вопросам недопущения роста цен на социально значимые продукты питания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Обсуждены вопросы работы Межведомственной рабочей группы по недопущению роста цен на социально значимые продукты питания, а также деятельности региональных стабилизационных фондов и насыщению рынка отечественным продовольствием.

Премьер-Министр Б.Сагинтаев поручил уполномоченным государственным органам принять соответствующие меры для недопущения необоснованного роста цен и усилить контроль за исполнением антимонопольного законодательства.

Фото: bigmirnet


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