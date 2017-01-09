В Костанае на Рождество две женщины украли у подруги 400 тысяч тенге
9 января 2017, 11:24
Проводится досудебное расследование.
В рождественскую ночь в Костанае произошла крупная кража. 35-летняя жительница города сообщила полицейским, что с ее портмоне пропала банковская карта, причем со счета было снято 400 тысяч тенге, сообщает портал Алау со ссылкой на пресс-службу ДВД области.
Уже на следующее утро полицейские УВД города установили двух подозреваемых 34 и 30 лет, обе подруги потерпевшей. Как оказалось, женщины вместе распивали спиртные напитки, отмечали праздник. После ухода хозяйка квартиры обнаружила пропажу.
Поверить в то, что ее лучшие подруги могли поступить так с ней, потерпевшая не могла, поэтому не сразу заподозрила их в краже. Снятые с карты деньги, подозреваемые успели потратить. В настоящее время проводится досудебное расследование по факту кражи.
Фото lada.kz
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