В Костанае на Рождество две женщины украли у подруги 400 тысяч тенге

В рождественскую ночь в Костанае произошла крупная кража. 35-летняя жительница города сообщила полицейским, что с ее портмоне пропала банковская карта, причем со счета было снято 400 тысяч тенге , сообщает , сообщает портал Алау со ссылкой на пресс-службу ДВД области.





Уже на следующее утро полицейские УВД города установили двух подозреваемых 34 и 30 лет, обе подруги потерпевшей. Как оказалось, женщины вместе распивали спиртные напитки, отмечали праздник. После ухода хозяйка квартиры обнаружила пропажу.





Поверить в то, что ее лучшие подруги могли поступить так с ней, потерпевшая не могла, поэтому не сразу заподозрила их в краже. Снятые с карты деньги, подозреваемые успели потратить. В настоящее время проводится досудебное расследование по факту кражи.



