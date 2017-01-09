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Новости за сегодня

Национальным Банком РК согласованы руководящие работники страховых организаций и страховых брокеров

 

1.       Баймуханов Аскар Мусаевич - Член Совета Директоров, независимый директор АО СК «Казкоммерц- Полис» (протокол № 83/СО от 02.12.2016г.);

2.       Жолдыбеков Куат Толегенович - Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» (протокол № 84/СО от 05.12.2016г.);

3.       Нуркатов Досбол Маратович - Директор департамента андеррайтинга, член Правления АО СК «Сентрас Иншуранс» (протокол № 85/СО/Т от 13.12.2016г.);

4.       Касымова Гульнар Кенжебаевна - Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «КК ЗиМС «ИНТЕРТИЧ» (протокол № 86/СО/Т от 14.12.2016г.);

5.       Ержанова Раушан Зейнуллаевна - член Совета Директоров АO СК «Виктория» (протокол № 87/СО от 20.12.2016г.)

 

9 января 2017, 11:24
Источник, интернет-ресурс: *Национального Банка РК

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