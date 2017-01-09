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Новости за сегодня

АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» сообщило об изменении в составе Правления

 

АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»(Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что решением его Совета директоров от 21 декабря 2016 года «Член Правления - Управляющий Директор Абенов Санат Муратович исключен из состава Правления Банка 30.12.2016 г.».

9 января 2017, 11:22
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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