АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» сообщило об изменении в составе Правления

АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»(Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что решением его Совета директоров от 21 декабря 2016 года «Член Правления - Управляющий Директор Абенов Санат Муратович исключен из состава Правления Банка 30.12.2016 г.».