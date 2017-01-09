Нацвалюта держится на отметке 330 тенге за доллар
9 января 2017, 11:33
Объем торгов по доллару составил 45 млн 550 тыс. долларов.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 9 января 2017 года составил 330,12 (-0,55) тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 329,70 тенге за доллар США, максимальный - 331 тенге. Объем торгов по доллару составил 45 млн 550 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 134. В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.
По данным Национального банка РК, официальный курс доллара на 9 января составляет 330,67 тенге.
Стоит отметить, что фондовые площадки США в пятницу продолжили рост после того как статистика по рынку труда оказалась в целом лучше ожиданий рынка. По итогам недели американские индексы продемонстрировали солидный прирост.
Вышедшие в пятницу данные по числу новых рабочих мест в неаграрном секторе экономики США показали их прирост на 156 тыс. в декабре прошлого года. Это ниже консенсус-прогноза экономистов на уровне 180 тыс. Однако, резкий пересмотр на повышение фактических данных за предыдущий месяц убедили рынок, что цифры в целом выглядят на уровне ожиданий. Кроме того, обнадежили игроков данные по росту заработных плат американцев, годовое значение которого оказалось самым высоким с середины 2009 года. По мнению участников рынка, данные демонстрируют продолжающийся рост экономики страны.
Хорошая статистика стала поводом для восстановления индекса доллара и роста доходности 10-летних казначейских облигаций США. Поддержали доллар также заявления ряда чиновников от ФРС о том, что в этом году регулятор может повысить базовую ставку более чем на три четверти процента благодаря устойчивости рынка труда.
Индекс S&P500 по итогам торгов в пятницу вырос на 0,35%, Dow Jones прибавил 0,32%, а Nasdaq Composite – 0,60%.
Котировки нефти марок Brent в пятницу закрылись на максимальных отметках за последние 18 месяцев, прибавив 0,5%, благодаря позитивным данным США по занятости и росту заработных плат. Кроме того инвесторов обнадежили новости о сокращении добычи нефти Кувейтом и Саудовской Аравией. Нефть марки WTI поднялась в цене на 0,4%.
Сегодня перед открытием торгов в Европе и США складывается в целом позитивная картина. Азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть марки Brent сегодня прибавляют 0,1%. Цены на медь на торгах в США также в умеренном плюсе. Фьючерсы на американские индексы растут на 0,1-0,2%.
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