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Новости за сегодня

Введена трехэтапная система поступления на службу в органы прокуратуры

 

Как сообщили в кадровой службе алматинской прокуратуры, в соответствии с Планом нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства внедрена трехступенчатая система отбора граждан, впервые поступающих на службу в правоохранительные органы, передает Zakon.kz.

Первый этап. Прохождение тестирования на знание государственного языка и законодательства Республики Казахстан, а также тестирования на оценку личных качеств в Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции или его территориальных органах (далее - уполномоченный орган).

Второй этап. При положительном прохождении процедур отбора в Агентстве и получении Сертификата о прохождении тестирования на знание государственного языка и законодательства Республики Казахстан и Заключения по результатам тестирования на оценку личных качеств кандидата на должность правоохранительной службы кандидат имеет право участия в отборе и конкурсе непосредственно в правоохранительном органе (органы прокуратуры, внутренних дел, антикоррупционная служба и служба экономических расследований).

Третий этап. Прохождение собеседования с конкурсной комиссией правоохранительного органа.

Правила, программы и организация тестирования граждан, впервые поступающих на правоохранительную службу, утверждены приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 20 сентября 2016 года № 1.

 

9 января 2017, 11:35
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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