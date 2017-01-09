В ЗКО в ходе ссоры мужчина зарезал брата и ранил сноху
9 января 2017, 11:53
Подозреваемый находится в ИВС РОВД.
В поселке Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области 6 января произошло убийство, пишет портал "Мой город".
По словам акима Бокейординского района Нурлана Рахимжанова, 28-летний Бекет Кожантаев в ходе ссоры нанес несколько ножевых ранений своему старшему брату Медету.
- Когда началась ссора за погибшего 29-летнего Медета стала заступаться его жена, и Бекет нанес ей несколько ножевых ранений, но несильных. Она жива, - отметил Нурлан Рахимжанов. - Семья у них нормальная. Никогда не слышал, чтобы они злоупотребляли алкоголем. Погибший Медет работал в военкомате, а Бекет безработный.
Сейчас подозреваемый находится в ИВС РОВД.
Фото: mgorod.kz
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