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Новости за сегодня

В центре Шымкента во время перестрелки погиб мужчина

 

В центре Шымкента во время перестрелки 9 января погиб мужчина, сообщает ТК «Отырар TV».

Ссора за столиком в кафе «Камшат» переросла в уличную драку и обернулась трагедией. По словам очевидцев, несколько мужчин сидели в кафе, а после завязалась ссора, началась драка и один из участников потасовки открыл стрельбу.

Люди, которые были в кафе рассказывают, что слышали пять выстрелов, но на месте преступления криминалисты обнаружили семь стрелянных гильз. Говорят, что полицию и скорую помощь вызвали отдыхающие в кафе горожане.

Правда, приехавшие по вызову стражи порядка и врачи скорой пострадавших на месте драки не обнаружили. Тело мужчины с огнестрельным ранением медики нашли в квартале от кафе — на пересечении проспекта Тауке хана и улицы Казыбек би.

«9 января в 05:20 диспетчер скорой помощи получил сообщение о перестрелке. Наша 13-ая бригада выехала на место происшествия, — рассказал врач бригады Колдашев, — По приезду мы обнаружили тело мужчины с проникающим ранением грудной клетки с правой стороны. К моменту приезда мужчина не подавал признаком жизни…».

Каким образом смертельно раненный человек преодолел такой путь, выясняют полицейские. Стало известно, что погибшего зовут Бауыржан, он 1986 года рождения, проживал в Шымкенте, в микрорайоне «Сайрам». На месте преступления работает оперативно-следственная группа и эксперты-криминалисты.

 

 

9 января 2017, 11:48
Источник, интернет-ресурс: Отырар-TV

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