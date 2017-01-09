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На территории "Хоргоса" задержан предприниматель за дачу взятки сотруднику таможенного поста

9 января 2017, 12:02

В настоящее время ведется досудебное расследование.


6 января сотрудники Управления внутренней безопасности Департамента государственных доходов по Алматинской области совместно с ДНБиПК области на территории КПП «СЭЗ Хоргос «Восточные ворота» таможенного поста «Алтынколь» задержали предпринимателя, сообщает Zakon.kz.

Как поясняется, он был задержан при даче взятки главному специалисту Б.Абильбекову в сумме 5 000 тенге за общее покровительство и беспрепятственный вывоз табачной продукции из Казахстана в Китай.

В настоящее время ведется досудебное расследование по ст. 367 ч. 1 УК РК (дача взятки).

В связи с чем Управление внутренней безопасности Департамента государственных доходов по Алматинской области напоминает, дача взятки должностному лицу является уголовно – наказуемым деянием, за которое предусмотрена уголовная ответственность до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: np.kz

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