В Китае 48 чиновников министерского уровня заподозрены в коррупции в 2016 году

Проверки в связи с подозрением в коррупции начаты в прошлом году в отношении 48 китайских чиновников министерского уровня,

Об этом говорится в обнародованном 9 января сообщении Верховной народной прокуратуры КНР.

В документе отмечается, что расследования были начаты в отношении бывшего секретаря комитета Коммунистической партии Китая (КПК) провинции Ляонин Ван Миня, экс-начальника Государственного статистического управления Ван Баоаня и бывшего замсекретаря комитета КПК Пекина Люй Сивэня.

Верховная народная прокуратура КНР в прошлом году, говорится в документе, также предъявила обвинения бывшему заместителю председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Лин Цзихуа, бывшему заместителю председателя ВК НПКСК Су Жуну, бывшему заместителю председателя Центрального военного совета Го Босюну. Обвинения также предъявлены бывшему заместителю председателя Комиссии по экологии и природным ресурсам Всекитайского собрания народных представителей Бай Эньпэйю, бывшему главе парткома провинции Хэбэй Чжоу Бэньшуню. В общей сложности обвинения были выдвинуты в отношении 48 чиновников.





Кампания по борьбе с коррупцией была активизирована в Китае после прихода к власти в 2012-2013 годах "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином.