Новая возможность использования карт «ОҢАЙ»

Теперь доступ на высокогорный каток «Медеу» стал намного проще, чем раньше, благодаря новой возможности оплачивать вход картой «ОҢАЙ», передает Zakon.кz.

С 25 декабря 2016 года реализована новая возможность использования карт «ОҢАЙ» - с помощью карты можно оплатить вход на высокогорный каток «Медеу» в одно касание, прямо на проходном турникете, без необходимости стоять в очереди за билетами. Это первый проект, в котором транспортные карты «ОҢАЙ» используются для проведения нетранспортных платежей.

ТОО «Оңай Pay» активно работает над новыми проектами по развитию возможностей транспортных карт «ОҢАЙ». Во всех своих проектах компания старается оправдать своё название - сделать ежедневные платежи настолько удобными и прозрачными, насколько это возможно.

Напомним, система электронной оплаты за проезд в общественном транспорте Алматы «ОҢАЙ» была успешно внедрена в конце 2015 года.

Партнером «Оңай Pay» по осуществлению нетранспортных платежей является AsiaCredit Bank, который выступает в качестве финансового института по выпуску электронных денег. Банк имеет многолетний опыт в предоставлении данного вида финансовых услуг, который подтвержден плодотворным сотрудничеством с крупнейшей платежной системой республики «QIWI».

AsiaCredit Bank - является одним из самых стабильных банков в Казахстане с длительной историей - в этом году банк отметит свой 25-летний юбилей. Ранее банк был известен как «Совместный Банк «Лариба Банк».

Сегодня, ориентируясь на клиентов, AsiaCredit Bank предоставляет современные, конкурентоспособные банковские услуги, способствует внедрению перспективных социальных финансовых программ.

Пополнить баланс на карте «ОҢАЙ» можно через кассы AsiaCredit Bank, а также платежные терминалы или интернет-банкинг практически любого банка.