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Гражданина Узбекистана, 5 лет незаконно жившего в РК, поймали при попытке вернуться домой

9 января 2017, 12:10

5 лет назад иностранец также незаконно попал в Казахстан.


На казахстанско-узбекской границе задержан нарушитель Государственной границы, передает Zakon.kz со ссылкой на ПС КНБ РК.

Нарушитель Госкраницы был задержан вне пункта пропуска нарядом пограничной заставы «Дархан» Сарыагашского погранотряда.

Пограничный наряд зафиксировал, как неизвестный преодолел оградзабор, следы вели из Казахстана в Узбекистан. В ходе поисков был задержан 32-летний гражданин Узбекистана, который при себе имел 530 долларов США и книгу религиозного характера.



В погранслужбе сообщили, что мужчина из Узбекистана в Казахстан попал в начале января 2012 году, пройдя вне пунктов пропуска на казахстанско-узбекском участке границы. Теперь он возвращался домой.

По факту задержания проинформированы представители прокуратуры Сарыагашского района.

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