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ООН придала Эстонии, Латвии и Литве статус государств Северной Европы

9 января 2017, 12:13

Об этом сообщил латвийский политик, депутат Европарламента Артис Пабрикс на своей странице в Twitter со ссылкой на статистический отдел ООН.


Организация объединенных наций официально изменила статус прибалтийских стран Эстонии, Латвии и Литвы с восточноевропейских на государства Северной Европы, передает NEWSru.com.

Европарламентарий написал о смене статуса трех государств Прибалтики еще 7 января, однако лишь спустя несколько дней это сообщение привлекло внимание прессы. "ООН официально меняет статус стран Балтии с Восточной Европы на Северную Европу. Это то, к чему мы принадлежим", - говорится в твите Пабрикса.

Теперь Эстония, Латвия и Литва на сайте ООН находятся в списке стран Северной Европы. Помимо них к этой категории международная организация относит Аландские острова, Нормандские острова, Данию, Фарерские острова, Финляндию, остров Гернси, Исландию, Ирландию, остров Мэн, остров Джерси, Норвегию, остров Сарк, Шпицберген и остров Ян-Майен, Швецию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

К Восточной Европе теперь относятся Белоруссия, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Молдавия, Румыния, Россия, Словакия и Украина.

Фото PolitRussia.com



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