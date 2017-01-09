В 2016 году в Актюбинской области увеличен объем производства сельскохозяйственной продукции

В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности: вопросы обеспеченности ветеринарных служб необходимой техникой, ведение базы данных по идентификации скота, стимулирования притока ветврачей в сельскую местность и др.

Развитие переработки сельскохозяйственной продукции и деятельность ветеринарной службы за 2016 год обсудили в акимате Актюбинской области. Рабочее совещание состоялось под председательством главы региона Бердыбека Сапарбаева, передает пресс-служба акима области.





По итогам 11 месяцев 2016 года пищевая промышленность Актюбинской области продемонстрировала рост сектора, достигнув в денежном выражении объема в 39,4 млрд. тенге. Некоторые показатели стали рекордными. Так, выпуск подсолнечного масла за отчетный период был увеличен на 48 %. Благодаря вводу в 2015-2016 годах новых объектов ТОО «Актюбинский мясной кластер» и ТОО «Айбек» мощность мясоперерабатывающих предприятий региона увеличилась на 12,2 тыс. тонны. В рамках исполнения поручения акима области в районах были открыты 10 мясоперерабатывающих, 5 молокоперерабатывающих цехов.









В то же время, отметил Бердыбек Сапарбаев, потенциал региона был использован не в полном объеме. В частности, по данным за январь – ноябрь 2016 года, производственные мощности крупных молокоперерабатывающих предприятий были загружены на 44,2%, мясоперерабатывающих – на 71,3%. Аналогичная ситуация наблюдалась на заводах по переработке зерновых. В корне исправить ситуацию поможет налаживание системы сбора сырья и оптимальной логистики. С этой целью в декабре 2016 года местный бюджет направил 500 миллионов тенге на покупку для сельхозкооперативов техники для централизованного сбора и доставки на переработку молока и мяса. Аким области поручил взять на постоянный контроль эффективность использования данной техники.









- Глава государства поставил перед нами задачу обеспечить продовольственную безопасность региона, сократить количество импортных продуктов питания. Перерабатывающие предприятия должны быть загружены в полном объеме. Для этого необходимо продолжить работу по формированию и поддержке производственных сельхозкооперативов. Будущее - за крупными хозяйствами, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.









Всего в минувшем году было создано 72 сельскохозяйственных производственных кооператива, 39 из них специализируется на производстве мяса, ещё 13 занимаются производством молока, 2 – овощеводством, 14 – развивают одновременно животноводство и растениеводство. 4 кооператива заняты нетрадиционными для нашего региона видами сельского хозяйства.









Аким области отметил, что работа по объединению личных подсобных хозяйств в производственные кооперативы и улучшению их технической оснащенности будет продолжена в 2017 году. Предпочтение будет отдано производствам, обеспечивающим сельчан работой круглый год, а не сезонно. Стоит отметить, что до 70% мяса и молока, переработанных местными предприятиями в 2016 году, произведено в личных подсобных хозяйствах. Между тем, мелкотоварность производства приводит к низкой продуктивности и сезонному характеру производства продукции. Наибольшая продуктивность скота достигается в крупных сельхозформированиях, поэтому создание и дальнейшее развитие сельхозкооперативов весьма актуально.









Ветеринарная служба играет ведущую роль в сохранении и развитии животноводства, обеспечении продовольственной безопасности. В 2016 году в Актюбинской области все запланированные ветеринарно-профилактические мероприятия были выполнены в полном объеме. По сравнению с 2015 годом снизился уровень заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота.





В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности: вопросы обеспеченности ветеринарных служб необходимой техникой, ведение базы данных по идентификации скота, стимулирования притока ветврачей в сельскую местность и др. В целом, эпизоотическая ситуация по региону сегодня оценивается как стабильная.



