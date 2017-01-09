5 разыскиваемых уголовников поймали около Алматы за выходные

Кроме того, усилиями полиции установлено местонахождение 4 без вести пропавших.

В пресс-службе ДВД Алматинской области сообщили, что задержанные лица, подозреваемые в совершении уголовных преступлений на территории региона, числились в республиканском и межгосударственном розыске, передает передает Zakon.kz





В южном регионе Алматинской области продолжается полицейская отработка «Правопорядок», направленная на стабилизацию оперативной обстановки в канун 28-й зимней Универсиады. В отработке задействованы около 1000 полицейских, усиливших контроль за общественным порядком в Талгарском, Карасайском, Илийском, Жамбылском и Енбекшиказахском районах, наиболее приближенных к Алматы.





«За последние три дня задержаны 5 лиц, разыскиваемых за совершение уголовных преступлений – сбыт наркотиков, автоугон, кража и т.д. Кроме того, усилиями полиции установлено местонахождение 4 без вести пропавших лиц, числившихся в розыске по Карасайскому, Илийскому, Енбекшиказахскому районам», - отметили в областной полиции.





В ходе рейдов полицейским также удалось выявить 4 уголовных правонарушения по линии борьбы с наркобизнесом, с изъятием из незаконного оборота более полукилограмма различных наркотиков.





«В п.Байсерке Илийского района задержан 30-летний мужчина, у которого при проведении личного обыска обнаружено и изъято 447 гр гашиша и около 5 гр марихуаны. По факту незаконного хранения наркотиков в крупных размерах возбуждено уголовное производство, подозреваемый мужчина помещен под стражу в ИВС», - сообщили в пресс-службе ДВД.





В преддверии Универсиады внимание стражей порядка также заострено на профилактике правонарушений по линии миграционной полиции. За последние три дня в регионе привлекли к ответственности 153 иностранцев, допустивших различные нарушения миграционного законодательства нашей страны.