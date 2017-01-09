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В Египте в результате нападения на блокпост погибли шесть полицейских

9 января 2017, 12:48

Нападавшие подорвали у блокпоста начиненный взрывчаткой автомобиль.


Шесть полицейских погибли и еще десять получили ранения в результате нападения боевиков на блокпост в районе города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, сообщает интернет-сайт египетской газеты "Фаджр", передает РИА Новости.

Сообщается, что нападавшие подорвали у блокпоста начиненный взрывчаткой автомобиль.

Маргарита Кислова
Фото © AFP 2016/ Mohamed Elshahed

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