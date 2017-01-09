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Китай испытал самолет на водородном топливе

9 января 2017, 12:49

КНР стала третьей страной в мире, которая успешно провела испытания самолета на водородных топливных элементах.


Ранее это удавалось сделать США и Германии. Об этом сообщает издание ST Daily, передает Lenta.ru.

Китайская модель оснащена топливным элементом, вырабатывающим мощность в 20 киловатт. Самолет в ходе испытаний взлетел на высоту 320 метров и, как отметили инженеры, продемонстрировал стабильную работу в условиях температуры минус 20 градусов Цельсия.

Первый полет модели состоялся в городе Шэньян, расположенном в северо-восточной провинции Ляонин. Самолет создан специалистами Даляньского бюро химических исследований Академии наук Китая и Ляонинского авиационного научно-исследовательского института на основе аппарата RX1E, на котором установлен электрический двигатель.

Фото: HY4 / Wikipedia

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