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Новости за сегодня

В Атырау ликвидирована колония-поселение

 

Причиной закрытия исправительного учреждения стало значительное сокращение количества осуждённых.

Всего в республике по инициативе МВД упразднены шесть учреждений Комитета уголовно-исправительной системы. Постановлением правительства закрыты колонии в Актюбинской, Карагандинской, Мангистауской и Атырауской областях, а также сразу два учреждения в Восточно-Казахстанской области.

Причина - значительное сокращение тюремного населения страны - на 30% за последние пять лет. Кроме того, здания указанных учреждений построены более полувека назад, требуют значительных финансовых вложений на ремонт и не соответствуют международным стандартам.

В Атырау под оптимизацию попала колония-поселение, расположенная в посёлке Балыкши. Это исправительное учреждение с самым мягким режимом содержания.

- В среднем в последние годы там отбывает наказание по 40-50 осуждённых, а она рассчитана на 90 человек, плюс 30 сотрудников персонала колонии. Поэтому было принято решение о её закрытии, а осуждённых перевели в колонию-поселение Актобе, - сообщил ATPress.kz начальник управления прокуратуры Атырауской области Кемель Имангалиев.

По его словам, только на содержание осуждённых этой колонии государство тратило свыше 30 миллионов тенге ежегодно.

Теперь после ликвидации колонии-поселения осталось два пустующих здания. Предполагается, что в одном из них разместится служба пробации, а другое предоставят в качестве общежития медикам, привлекаемым на работу в местные учреждения пенитенциарной системы.

В настоящее время в Атырау функционирует мужская и женская колонии общего режима, а также следственный изолятор.

 

Лев Гузиков

9 января 2017, 12:31
Источник, интернет-ресурс: Информационный ресурс Атырауской области «ATPress»

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