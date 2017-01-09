Уятмен, ты где? В столичном "Хан шатыре" посетителями были замечены "голые" девушки

Девушки, конечно, не совсем голые, они в нижнем белье и их тела искусно расписаны боди - артом.

"А в Хан Шатыре теперь ходят так: в одном нижнем белье, Уятмен, где ты?". Фото с такой ироничной подписью опубликовала жительница Астаны Karina Seilova в группе "Аста.Что? Где? Когда?" в Facebook , передает Zakon.kz





Девушки, конечно, не совсем голые, они в нижнем белье и их тела искусно расписаны боди - артом, но в столице, как известно у нас не Африка.... С чем связан такой флеш-моб пока неизвестно.





Комментаторы разделились во мнениях, кто-то пишет. что фото - огонь, а кто то считает, что это - ұятсыздар.











