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Уятмен, ты где? В столичном "Хан шатыре" посетителями были замечены "голые" девушки

9 января 2017, 13:01

Девушки, конечно, не совсем голые, они в нижнем белье и их тела искусно расписаны боди - артом.


"А в Хан Шатыре теперь ходят так: в одном нижнем белье, Уятмен, где ты?". Фото с такой ироничной подписью опубликовала жительница Астаны Karina Seilova в группе "Аста.Что? Где? Когда?" в Facebook , передает Zakon.kz

Девушки, конечно, не совсем голые, они в нижнем белье и их тела искусно расписаны боди - артом, но в столице, как известно у нас не Африка.... С чем связан такой флеш-моб пока неизвестно.

Комментаторы разделились во мнениях, кто-то пишет. что фото - огонь, а кто то считает, что это - ұятсыздар.







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