Обрушение дома в Шымкенте: Медики рассказали о состоянии пострадавших
9 января 2017, 13:02
Годовалая девочка в сознании, а обе женщины в тяжелом состоянии
Врачи трех больниц, куда были госпитализированы пострадавшие при обрушении 2-этажного жилого дома, прокомментировали состояние пациенток. Лучше всех чувствует себя годовалая Аружан, мать которой погибла при взрыве, передает TVK.
Девочка, по информации заместителя главного врача больницы города Булата Нускабаева, получила сотрясение головного мозга и несколько царапин, но находится в сознании и родные уже мечтают забрать её домой. А вот бабушка малышки, 58-летняя Алия Орынбаева, находится на аппарате искусственной вентиляции легких в больнице скорой медицинской помощи. Заведующий приемным отделением ШГБСМП Сабит Байбосынов уточнил, что у женщины тяжелая сочетанная травма, ушиб мозга, шок. Она на аппарате искусственной вентиляции легких, ей удалили селезенку. Находится в медикаментозном сне.
Другая пострадавшая 21-летняя Карлыгаш с ожогами была госпитализирована в ожоговое отделение ЦГБО. Как рассказали медики, у нее тяжелое состояние, ожоги трех степеней 65% тела.
Напомним, 8 января в Шымкенте произошел взрыв в частном жилом доме, от которого он полностью разрушился. Погибла 29-летняя Сабина Орынбаева. Ее годовалая дочь Аружан, супруг Даурен Жумалиев и мать Асия Орынбаева 1957 г.р. выжили, получили травмы и были госпитализированы. Арендатор второй квартиры 21-летняя Карлыгаш Аханова получила ожоги 2 степени и также попала в больницу. Причиной трагедии специалисты считают, самовольное и некачественное подключение к газу плиты и камина иранского производства.
Фото: tvk-uko.kz
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