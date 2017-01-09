Обрушение дома в Шымкенте: Медики рассказали о состоянии пострадавших

Врачи трех больниц, куда были госпитализированы пострадавшие при обрушении 2-этажного жилого дома, прокомментировали состояние пациенток. Лучше всех чувствует себя годовалая Аружан, мать которой погибла при взрыве , передает , передает TVK





Девочка, по информации заместителя главного врача больницы города Булата Нускабаева, получила сотрясение головного мозга и несколько царапин, но находится в сознании и родные уже мечтают забрать её домой. А вот бабушка малышки, 58-летняя Алия Орынбаева, находится на аппарате искусственной вентиляции легких в больнице скорой медицинской помощи. Заведующий приемным отделением ШГБСМП Сабит Байбосынов уточнил, что у женщины тяжелая сочетанная травма, ушиб мозга, шок. Она на аппарате искусственной вентиляции легких, ей удалили селезенку. Находится в медикаментозном сне.





Другая пострадавшая 21-летняя Карлыгаш с ожогами была госпитализирована в ожоговое отделение ЦГБО. Как рассказали медики, у нее тяжелое состояние, ожоги трех степеней 65% тела.





Напомним, 8 января в Шымкенте произошел взрыв в частном жилом доме, от которого он полностью разрушился. Погибла 29-летняя Сабина Орынбаева. Ее годовалая дочь Аружан, супруг Даурен Жумалиев и мать Асия Орынбаева 1957 г.р. выжили, получили травмы и были госпитализированы. Арендатор второй квартиры 21-летняя Карлыгаш Аханова получила ожоги 2 степени и также попала в больницу. Причиной трагедии специалисты считают, самовольное и некачественное подключение к газу плиты и камина иранского производства.





Фото: tvk-uko.kz



