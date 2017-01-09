В Шымкенте на стройке обнаружили останки людей

Во время работ на одном из участков в Шымкенте строители обнаружили необычную находку - останки людей, почти целый кувшин, осколки тарелок и другой утвари домашнего обихода , пишет , пишет Otyrar.kz





По словам строителя Даурена Абаева, они сразу вызвали местных старожилов, которые отметили, что останки нужно предать земле. Кувшин отдали на проверку археологам.





Все найденные кости они собрали вместе, и выяснилось, что обнаружены останки трех человек.









"Мы работали, копали и вдруг мой друг увидел торчащую кость! Мы сразу начали потихоньку раскапывать и обнаружили останки трех человек, разбитую тарелку и кувшин, наполненный конечно не золотом, а простой глиной", - рассказал Даурен.





Работы на данном участке временно приостановили.



