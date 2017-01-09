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В Шымкенте на стройке обнаружили останки людей

9 января 2017, 13:12

Работы на данном участке временно приостановили.


Во время работ на одном из участков в Шымкенте строители обнаружили необычную находку - останки людей, почти целый кувшин, осколки тарелок и другой утвари домашнего обихода, пишет Otyrar.kz.

По словам строителя Даурена Абаева, они сразу вызвали местных старожилов, которые отметили, что останки нужно предать земле. Кувшин отдали на проверку археологам.

Все найденные кости они собрали вместе, и выяснилось, что обнаружены останки трех человек.



"Мы работали, копали и вдруг мой друг увидел торчащую кость! Мы сразу начали потихоньку раскапывать и обнаружили останки трех человек, разбитую тарелку и кувшин, наполненный конечно не золотом, а простой глиной", - рассказал Даурен.

Работы на данном участке временно приостановили.

Фото: otyrar.kz

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