В Шымкенте пострадавшим семьям выплатят помощь в размере 100 МРП

В настоящее время, в целях оказания социальной помощи пострадавшим семьям, была создана специальная комиссия, ведутся специальные работы.

Сегодня аким области Жансеит Туймебаев посетил место происшествия в Шымкенте, где произошло обрушение пристройки частного дома. Глава региона ознакомился с текущей ситуацией, и распорядился организовать соответствующую помощь пострадавшим , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного акима.





На месте инцидента, региональными и городскими властями, в экстренном порядке были организованы спасательные работы.





В настоящее время, в целях оказания социальной помощи пострадавшим семьям, была создана специальная комиссия, ведутся специальные работы.





В результате, пострадавшим семьям из местного бюджета будет оказана финансовая помощь в размере 100 месячных показателей (226 900 тенге). Кроме того, рассматриваются дополнительные меры социальной защиты, в том числе предоставление временного проживания. Также, семье погибшего оказывается материальная помощь, при поддержке соотвествующих структур будет оказана необходимая спонсорская помощь.





Побывавший на месте происшествия аким Ж.Туймебаев поручил, с учетом поправок к закону касающиеся регистрации граждан, определить количество граждан не имеющих собственного жилья, а также провести работу по инвентаризации аварийного жилья. Вместе с тем, аким напомнил арендодателям и арендаторам квартир, об их отвественности о соблюдении безопастности.





Напомним , что 8 января 2017 г. в 03:55 оперативным дежурным ДЧС ЮКО поступило сообщение о том, что произошел взрыв предварительно газо-воздушной смеси в частном жилом доме барачного типа.





На место происшествия, в 04:07 первыми прибыли спасательное подразделение оперативно-спасательного отряда в составе 11 человек личного состава и 2-х единицы техники. При проведении аварийно-спасательных работ, из под завала были извлечены 5 человек, из них 4 живы, в результате несчастного случая 1 человек погиб.





В настоящее время ведется работа по выявлению причин инцидента.



