Порядок реализации арестованного

имущества на торгах

Статьей 74 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» предусмотрена порядок реализации арестованного имущества, кроме имущества, изъятого по закону из оборота, независимо от оснований ареста и видов имущества, за исключением имущества, указанного в пункте 3 статьи 77 настоящего Закона, производится судебным исполнителем на торгах в форме электронного аукциона. Торги в форме электронного аукциона проводятся на единой электронной торговой площадке, выбор которой осуществляется уполномоченным органом. Таким образом, законодательно закреплен единственный метод реализации арестованного имущества как реализация имущества на электронной торговой площадке.

Данная норма закона направлена на то, чтобы при реализации арестованного имущества, судебный исполнитель не имел возможности оказать влияние на ход, проведение и результат торгов, исключение коррупционной составляющей. Также целью принятия данного пункта является и желание найти более широкий круг покупателей и тем самым увеличение продажной стоимости имущества. Данные цели были достигнуты, имеется большой положительный опыт при реализации имущества на электронной торговой площадке. Но сегодня мне хотелось бы остановиться на проблемах электронной торговой площадки (далее по тексту ЭТП).

Мне как частному судебному исполнителю, специализирующемуся исключительно на взыскание коммунальной задолженности сложно пользоваться услугами ЭТП. Так как в ходе взыскания коммунальной задолженности, сумма задолженности в среднем не превышает 100 000 тенге, вследствие чего арестованное имущество у меня складывается из телевизоров, кухонной и мягкой мебели, стиральных машин, холодильников и так далее. То есть того имущества, которое очень сложно продается на ЭТП. Сложности заключаются в том, что нет покупателей, которые зарегистрированы на ЭТП, имеют электронно цифровую подпись и соответствующие навыки для участия в ЭТП. Это касается именно того имущества, цена которого не превышает 50-70 тысяч тенге. В части реализации имущества в виде квартир, автомобилей, земельных участков таких проблем нет. Как правило, такие покупатели могут нанять себе программиста, либо сами не плохо владеют компьютерной техникой, чтобы самим участвовать на ЭТП.

Что касается кухонной утвари, мягкой мебели и бытовой техники покупатели имеются, но они предпочитают приобретать за наличный расчет, на месте, то есть без проведения торгов. Считаю для «облегчения» механизмов реализации арестованного имущества такую процедуру можно было бы ввести. Ранее в Законе РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» была предусмотрена наличие комиссионного магазина, однако впоследствии данная норма была исключена. Однако я считаю, необходимо в Законе РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» в ст. 74 внести порог стоимости имущества, например в 100 МРП, после которого проведение и назначение электронных торгов обязательно, а в случае если имущества не достигает порогового значение в размере 100 МРП, судебный исполнитель имел бы возможность передать на реализацию в комиссионный магазин. Процедура проведения оценки и порядок обжалования в Законе РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» уже предусмотрен и менять его не требуется.

У нас в областном центре города Костаная, думаю такая же проблема имеется и в ряде других городах, имеется проблема взыскания задолженности по коммунальным платежам. Наше местное предприятие ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» делает все для того, чтобы уменьшить сумму дебиторской задолженности. Такими мерами является досудебное извещение абонента о наличии суммы задолженности, извещение о наличии суммы задолженности, обзвон всех должников, извещение в средствах массовой информации, при исполнении исполнительных документов ГКП «КТЭК» оказывает всемерную поддержку судебным исполнителям, такую как предоставление помещения для хранения арестованного имущества, авансирование оценки, помощь в транспортировке арестованного имущества. Мне как судебному исполнителю остается по сути произвести опись арестованного имущества, назначить специалиста оценщика, в случае если стороны не будут согласны с оценкой и продать его. Однако вот после оценки имеются проблемы с продажей. Если выставляется имущество в пользу ГКП «КТЭК», то мы вынуждены просить взыскателя найти на каждый лот покупателя. Потому как покупателей на ЭТП на бытовую технику найти крайне сложно, а санкции ЭТП за несостоявшиеся торги в размере 5 МРП очень существенны. ЭТП нам не разрешает несколько видов имущества выставлять в одном лоте. А за каждый лот платить по 5 МРП это существенно как для меня, так и, в конечном счете, для должника.

Предлагаю создать комиссионные магазины при областных филиалах Региональной палаты, что облегчит процедуру проведения торгов имущества, стоимость которого не превышает 200 000 тенге, а взыскателям, имеющим не большую сумму задолженности быстро получить возмещение задолженности. В настоящее время ПКСК и другие коммунальные службы города зависимы от проведения торгов именно в их пользу. Проведя анализ продаваемого имущества на ЭТП можно сделать вывод какое именно имущество продается. Там нет взыскателей в лице ПКСК и коммунальных служб, налицо имеющиеся перегибы в пользу больших и крупных взыскателей, в пользу которых выгоднее и легче работать. Однако мы не можем забывать и про наших многочисленных взыскателей в лице коммунальных служб города. Тут необходимо применять принцип неотвратимости наказания, и полной имущественной ответственности, раз не платит коммуналку, значит, у него имущество будет продано. Хотелось бы узнать мнение как можно большого круга людей, сталкивающихся с проблемами такого плана.