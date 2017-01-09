Специальным гостем на фестивале Шварценеггера стал воркаутер из Казахстана

Известный казахстанский спортсмен-воркаутер Ислам Бадургов стал специальным гостем на фестивале LA Fit Expo 2017, организованном Арнольдом Шварценеггером в Калифорнии (США) , сообщает пресс-служба Федерации Street Workout Казахстана.





7 января в Лос-Анджелесе прошло открытие одного из самых зрелищных мировых событий в мире фитнеса — Фестиваля LA Fit Expo 2017. Первый вице-президент федерации РК Ислам Бадургов, известный еще как "лидер здорового образа жизни", был официально приглашен в качестве специального гостя и представляет Казахстан на этом мероприятии.





"Еще в декабре прошлого года мы получили письмо от Всемирной федерации калистеники, где нас пригласили принять участие в этом зрелищном мероприятии. Я счастлив, что мне выпала честь представлять Казахстан. Тут я познакомился со многими известными атлетами, ну и, конечно, встретил своих друзей. На фестивале я рассказал о нашем движении, и все были удивлены, что стрит воркаут в Казахстане поддерживают на самом высоком уровне", — приводит слова Ислама Бадургова федерация Street Workout.





Ислам Бадургов провел тренировки в зале Metroflex Gym, который открыл миру таких атлетов, как Арнольд Шварценеггер, Ронни Коулмэн, Сити Флетчер. Также в легендарном зале Metroflex Gym был поднят флаг Казахстана.





LA Fit Expo проходит 12-й год подряд в Калифорнии (США). На этот фестиваль съезжаются все самые известные атлеты из мира фитнеса, бодибилдинга, паурлифтинга, стрит воркаута, паркура и кросфита. Ежегодно фестиваль собирает свыше 60 тысяч посетителей. Организатором и почетным гостем фестиваля является Мистер Олимпия Арнольд Шварценеггер.



