Специальным гостем на фестивале Шварценеггера стал воркаутер из Казахстана
9 января 2017, 13:19
Организованный Арнольдом Шварценеггером фестиваль LA Fit Expo 2017 стартовал в Лос-Анджелесе 7 января.
Известный казахстанский спортсмен-воркаутер Ислам Бадургов стал специальным гостем на фестивале LA Fit Expo 2017, организованном Арнольдом Шварценеггером в Калифорнии (США), сообщает пресс-служба Федерации Street Workout Казахстана.
7 января в Лос-Анджелесе прошло открытие одного из самых зрелищных мировых событий в мире фитнеса — Фестиваля LA Fit Expo 2017. Первый вице-президент федерации РК Ислам Бадургов, известный еще как "лидер здорового образа жизни", был официально приглашен в качестве специального гостя и представляет Казахстан на этом мероприятии.
"Еще в декабре прошлого года мы получили письмо от Всемирной федерации калистеники, где нас пригласили принять участие в этом зрелищном мероприятии. Я счастлив, что мне выпала честь представлять Казахстан. Тут я познакомился со многими известными атлетами, ну и, конечно, встретил своих друзей. На фестивале я рассказал о нашем движении, и все были удивлены, что стрит воркаут в Казахстане поддерживают на самом высоком уровне", — приводит слова Ислама Бадургова федерация Street Workout.
Ислам Бадургов провел тренировки в зале Metroflex Gym, который открыл миру таких атлетов, как Арнольд Шварценеггер, Ронни Коулмэн, Сити Флетчер. Также в легендарном зале Metroflex Gym был поднят флаг Казахстана.
LA Fit Expo проходит 12-й год подряд в Калифорнии (США). На этот фестиваль съезжаются все самые известные атлеты из мира фитнеса, бодибилдинга, паурлифтинга, стрит воркаута, паркура и кросфита. Ежегодно фестиваль собирает свыше 60 тысяч посетителей. Организатором и почетным гостем фестиваля является Мистер Олимпия Арнольд Шварценеггер.
Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: Пресс-служба Федерации Street Workout Казахстана
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