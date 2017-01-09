В Акмолинской области в гараже возле дома повесился школьник

Предсмертной записки не обнаружено, тело направлено в морг для экспертизы.

В Акмолинской области 16-летний школьник, предположительно, покончил жизнь самоубийством, проводится проверка, сообщили в департаменте внутренних дел.





В дежурную часть Зерендинского РОВД 7 января поступило тревожное сообщение. "В гараже возле собственного дома покончил жизнь самоубийством — через повешение — несовершеннолетний 2000 года рождения. Тело направлено в морг для проведения экспертизы", - проинформировали в полиции.





Как сообщили в областной прокуратуре, совершивший суицид ученик 9 класса воспитывался в полной благополучной семье. Несмотря на то, что предсмертной записки не обнаружено, полиция склоняется к версии суицида.



