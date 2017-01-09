В Акмолинской области в гараже возле дома повесился школьник
9 января 2017, 13:21
Предсмертной записки не обнаружено, тело направлено в морг для экспертизы.
В Акмолинской области 16-летний школьник, предположительно, покончил жизнь самоубийством, проводится проверка, сообщили в департаменте внутренних дел.
В дежурную часть Зерендинского РОВД 7 января поступило тревожное сообщение. "В гараже возле собственного дома покончил жизнь самоубийством — через повешение — несовершеннолетний 2000 года рождения. Тело направлено в морг для проведения экспертизы", - проинформировали в полиции.
Как сообщили в областной прокуратуре, совершивший суицид ученик 9 класса воспитывался в полной благополучной семье. Несмотря на то, что предсмертной записки не обнаружено, полиция склоняется к версии суицида.
Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: Flickr/Global Panorama
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