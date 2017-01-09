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Ущерб от пожара в торговом центре Тараза превысил 58 млн тенге

9 января 2017, 13:23

В ходе проведения досудебного расследования установлено, что примерно в 03:47 часов, неизвестные лица, путем поджога умышлено уничтожили и повредили чужое имущество, хранящееся в торговом центре «Мынбулак».


В ходе досудебного расследования установлено, что неизвестные специально подожгли имущество в нескольких бутиках крупного торгового центра в Таразе, сообщает МИА "Казинформ".

В ходе проведения досудебного расследования установлено, что примерно в 03:47 часов, неизвестные лица, путем поджога умышлено уничтожили и повредили чужое имущество, хранящееся в торговом центре «Мынбулак».

«При просмотре видеозаписи наружного наблюдения установлено, что 7 января в 03.47 часов двое неизвестных разбили стекло камнем и забросили зажигательную смесь. Допрошенный директор торгового центра пояснил, что на момент поджога он находился дома. По данному факту он никого не подозревает, и каких-либо конфликтных отношений с владельцами торговых центров и рынков отрицает», - пояснили в ДВД.

В ходе осмотра места происшествия полицией установлено, что противопожарное устройство в торговом центре отсутствовало. «Ущерб, причиненный потерпевшим от пожара, предварительно составил 58 000 000 тенге», - сообщили в пресс-службе ДВД.

На раскрытие данного уголовного дела из числа сотрудников УВД Тараз созданы следственно-оперативные группы.

Назначена пожара техническая экспертиза. В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование.

Фото: www.postfactum.ks.ua



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