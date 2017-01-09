Полиция задержала 15 человек после ограбления Ким Кардашьян в Париже
9 января 2017, 13:26
У американки были похищены шкатулка с драгоценностями на сумму около пяти миллионов евро и кольцо стоимостью четыре миллиона евро. Также грабители унесли два мобильных телефона.
Полиция Франции задержала в понедельник 15 человек в рамках расследования ограбления звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян в Париже, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe 1,
Сообщается, что операция по задержанию подозреваемых началась в 06.00 (08.00 мск).
Ограбление Кардашьян произошло в ночь со 2 на 3 октября в небольшом частном отеле в 9-м округе Парижа. У американки были похищены шкатулка с драгоценностями на сумму около пяти миллионов евро и кольцо стоимостью четыре миллиона евро. Также грабители унесли два мобильных телефона.
В налете участвовало пять человек в масках, при этом одетых в полицейскую форму. Они связали свою жертву и заперли ее в ванной. Представитель Кардашьян заявила, что звезда не пострадала, но находится в сильном шоке. Утром в понедельник Кардашьян дала показания полиции, после чего покинула страну.
Фото © РИА Новости. Асатур Есаянц
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838199-b4d31f6477216f3320dd78549e8f6986
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com