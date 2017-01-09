В конфликт арендаторов и руководства вокзала Актобе вмешалась прокуратура

Конфликт, возникший между арендаторами торговых точек с железнодорожным вокзалом Актобе, урегулирован. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры РК, передает корреспондент МИА « Казинформ ».





Напомним, ранее Дирекция магистральной сети АО «НК «ҚТЖ» сообщала о том, что были пересмотрены схемы расположения сервисных объектов на железнодорожных вокзалах Астаны, Алматы-1, Алматы-2, Актобе и Караганды. В связи с этим было объявлено о том, что после истечения сроков договоров, предусмотренных до конца 2016 года, документы не будут пролонгированы. А площади под коммерческую деятельность будут переданы через открытый конкурс.





Предприниматели и продавцы заявили о том, что были поздно проинформированы об изменениях, и их буквально выселяют на улицу. В ответ на жалобы в КТЖ пообещали перенести сроки проведения аукциона.





«В рамках соблюдения конституционных прав предпринимателей проведена встреча с 65 арендаторами торговых точек в здании железнодорожного вокзала станции Актобе и урегулирована конфликтная ситуация, возникшая в связи с истечением сроков аренды помещений», - говорится в сообщении.





По результатам деятельности рабочей группы прокуратуры 18 работников трудоустроены в Актюбинское отделение магистральной сети после реорганизации Западного регионального филиала АО «Вокзал-сервис».





Фото: Мой город







