Внесены изменения в Правила аккредитации в области здравоохранения

В частности, изменения затронули понятия используемые в Правилах. Также пункт 5 изложен в следующей редакции: 5. Орган (организация), осуществляющий (осуществляющая) аккредитацию субъектов здравоохранения, создает соответствующие комиссии по аккредитации и формирует банк данных аккредитованных субъектов в области здравоохранения. Приказ вводится в действие с 1 января 2017 года.