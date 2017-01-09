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Внесены изменения в Правила аккредитации в области здравоохранения
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Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 997 «О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 10 марта 2015 года № 127 «Об утверждении Правил аккредитации в области здравоохранения»
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В частности, изменения затронули понятия используемые в Правилах.
Также пункт 5 изложен в следующей редакции:
5. Орган (организация), осуществляющий (осуществляющая) аккредитацию субъектов здравоохранения, создает соответствующие комиссии по аккредитации и формирует банк данных аккредитованных субъектов в области здравоохранения.
Приказ вводится в действие с 1 января 2017 года.
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