Митрополит Александр: 2017 год мы должны провести в особых молитвах о народах наших

Первое событие - на Всероссийском Церковном Соборе в 1917 году было восстановлено Патриаршество – каноническая норма церковного управления, которого Русская Православная Церковь была лишена два столетия. И вторая дата – 100-летие октябрьской революции, напомнил на пресс-конференции глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, сообщает Zakon.kz





Говоря о величайшей духовной катастрофе современности, которой стала революция 1917 года, митрополит Александр процитировал слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Это год, который мы должны провести в особых молитвах о народах наших, о странах, которые некогда составляли единую державу, а ныне являются суверенными, но связаны друг с другом очень тесными историческими, духовными, культурными связями. Мы должны посвятить этот год размышлениям о том, что произошло с нашим народом, что означали все эти потрясения, каков смысл этих потрясений и какие духовные выводы мы можем сделать из трагической истории XX века».





Также архипастырь назвал и другую духовно и исторически важную юбилейную дату, которую Православная Церковь в Казахстане отметит в этом году: «В наступающем году православные верующие Казахстана отметят значимый юбилей учреждения самостоятельной архиерейской кафедры в центральноазиатском регионе – 145-летие создания Туркестанской епархии».





Он убежден, что празднование юбилея станет добрым поводом еще раз обратиться к истории нашей страны, к ее богатому духовному наследию.





Как мы уже писали , торжества по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла возглавит высокий гость – Блаженнейший Феодор II, Патриарх Александрийский и всей Африки. Блаженнейший Патриарх Феодор имеет давнее желание побывать в Казахстане, поклониться мощам новомучеников и исповедников, и познакомиться с духовной и культурной жизнью нашей страны. Его Блаженство хорошо владеет русским языком и является интересным собеседником. Особого внимания заслуживает его просветительская, благотворительная и миротворческая деятельность на африканском континенте.





Планируется, что Патриарх Феодор встретится с руководством нашей страны и лидерами традиционных конфессий.





Также напоминаем , что по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в мае этого года ожидается

прибытие в Казахстан чудотворной мироточивой иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец».





Торгын Нурсеитова

Фото mitropolia.kz



