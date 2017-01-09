В Южной Корее допросили двух руководителей Samsung по делу о коррупции

Южнокорейские следователи допросили в понедельник двух представителей руководства компании Samsung в связи с расследованием дела о злоупотреблении властью и коррупции в окружении президента страны Пак Кын Хе. Об этом сообщили представители Независимого комитета по расследованию скандала

"Глава подразделения стратегического планирования Samsung Чан Чжун Ги и его заместитель Чхве Ги Сон были вызваны в качестве свидетелей, но их статус со временем может поменяться", - отметил представитель комитета.





Следователи подозревают, что Samsung оказывал поддержку двум неправительственным фондам, созданным Чхве Сун Силь - близкой подругой президента страны - с целью личного обогащения. Под предлогом продвижения спорта и культуры она вынудила многие южнокорейские компании делать в них пожертвования, значительную часть которых присвоила себе. Считается, что Пак Кын Хе была как минимум в курсе незаконной деятельности своей подруги.





Президент была временно отстранена от должности после того, как 9 декабря парламент проголосовал за ее импичмент. Исполняющим обязанности лидера страны стал премьер-министр Хван Гё Ан. Окончательно процесс отстранения главы государства от власти будет завершен после утверждения результатов голосования Конституционным судом. По закону на этот процесс отводится до шести месяцев.



