Из окна многоэтажки в Уральске выпал четырехлетний ребенок. Малыш чудом уцелел, он находится в областной клинической больнице, сообщает портал сообщает портал "Мой город"





Как рассказали в управлении здравоохранения ЗКО, ЧП произошло 7 января. Ребенок 2012 года рождения упал с высоты. Он получил ушиб грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму.





"Его состояние сейчас стабильное, он получает лечение в больнице", - отметили в облздраве.





Врачи просят родителей не оставлять детей без присмотра и закрывать замки на окнах.



