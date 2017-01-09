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Из окна многоэтажки в Уральске выпал четырехлетний ребенок

9 января 2017, 14:15

ЧП произошло 7 января.


Из окна многоэтажки в Уральске выпал четырехлетний ребенок. Малыш чудом уцелел, он находится в областной клинической больнице, сообщает портал "Мой город".

Как рассказали в управлении здравоохранения ЗКО, ЧП произошло 7 января. Ребенок 2012 года рождения упал с высоты. Он получил ушиб грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму.

"Его состояние сейчас стабильное, он получает лечение в больнице", - отметили в облздраве.

Врачи просят родителей не оставлять детей без присмотра и закрывать замки на окнах.

Фото: novosti44.ru

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