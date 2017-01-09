 
Частично облачно
-18°

Астана

Частично облачно

Вероятность осадков: 19%

Влажность: 75%

Давление: 738 мм рт. ст.

Ветер: южный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

332.70

10 января 

Курс НБРК

330.54

-

АЛМАТЫ

Покупка

331.60

Продажа

332.70

АСТАНА

Покупка

331.10

Продажа

333.00

Подробнее
351.00

10 января 

Курс НБРК

347.86

-

АЛМАТЫ

Покупка

347.00

Продажа

351.00

АСТАНА

Покупка

348.00

Продажа

351.00

Подробнее
Новости за сегодня

5 разыскиваемых уголовников поймали около Алматы за выходные

 

В пресс-службе ДВД Алматинской области сообщили, что задержанные лица, подозреваемые в совершении уголовных преступлений на территории региона, числились в республиканском и межгосударственном розыске, передает Zakon.kz.

В южном регионе Алматинской области продолжается полицейская отработка «Правопорядок», направленная на стабилизацию оперативной обстановки в канун 28-й зимней Универсиады. В отработке задействованы около 1000 полицейских, усиливших контроль за общественным порядком в Талгарском, Карасайском, Илийском, Жамбылском и Енбекшиказахском районах, наиболее приближенных к Алматы.

«За последние три дня задержаны 5 лиц, разыскиваемых за совершение уголовных преступлений - сбыт наркотиков, автоугон, кража и т.д. Кроме того, усилиями полиции установлено местонахождение 4 без вести пропавших лиц, числившихся в розыске по Карасайскому, Илийскому, Енбекшиказахскому районам», - отметили в областной полиции.

В ходе рейдов полицейским также удалось выявить 4 уголовных правонарушения по линии борьбы с наркобизнесом, с изъятием из незаконного оборота более полукилограмма различных наркотиков.

«В п.Байсерке Илийского района задержан 30-летний мужчина, у которого при проведении личного обыска обнаружено и изъято 447 гр гашиша и около 5 гр марихуаны. По факту незаконного хранения наркотиков в крупных размерах возбуждено уголовное производство, подозреваемый мужчина помещен под стражу в ИВС», - сообщили в пресс-службе ДВД.

В преддверии Универсиады внимание стражей порядка также заострено на профилактике правонарушений по линии миграционной полиции. За последние три дня в регионе привлекли к ответственности 153 иностранцев, допустивших различные нарушения миграционного законодательства нашей страны.

 

9 января 2017, 14:10
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код