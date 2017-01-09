Узбекистан отложил отмену виз для иностранцев

Ранее глава государства утвердил закон, согласно которому с 1 апреля 2017 года вводился новый порядок: визовый режим полностью отменялся для 15 стран мира на срок не более 30 дней. Кроме того, безвизовый режим должен был быть доступен для граждан 12 стран, достигших возраста 55 лет.





В документе отмечается, что в последующем вопрос об упрощении визового режима с конкретными государствами, перечень которых может быть пересмотрен, будет рассматриваться исходя из динамики развития с ними двусторонних отношений, конъюнктуры мирового рынка туризма и складывающейся обстановки в сфере международной и региональной безопасности. В соответствии с документом, до 1 января 2021 года также переносится внедрение системы таможенного контроля "зеленый коридор" для иностранных туристов с упрощенной процедурой прохождения паспортного и таможенного контроля, получения багажа и транспортного обслуживания.



