Узбекистан отложил отмену виз для иностранцев
9 января 2017, 14:21
Ранее в Узбекистане планировалось в 2017 году отменить визовый режим с 15 странами.
Отмена виз для туристов из 27 стран, прибывающих в Узбекистан, отложена до 1 января 2021 года, соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев, пишет Sputnik Узбекистан со ссылкой на портал Lex.UZ.
Ранее глава государства утвердил закон, согласно которому с 1 апреля 2017 года вводился новый порядок: визовый режим полностью отменялся для 15 стран мира на срок не более 30 дней. Кроме того, безвизовый режим должен был быть доступен для граждан 12 стран, достигших возраста 55 лет.
В документе отмечается, что в последующем вопрос об упрощении визового режима с конкретными государствами, перечень которых может быть пересмотрен, будет рассматриваться исходя из динамики развития с ними двусторонних отношений, конъюнктуры мирового рынка туризма и складывающейся обстановки в сфере международной и региональной безопасности. В соответствии с документом, до 1 января 2021 года также переносится внедрение системы таможенного контроля "зеленый коридор" для иностранных туристов с упрощенной процедурой прохождения паспортного и таможенного контроля, получения багажа и транспортного обслуживания.
Фото Flickr/David Holt
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