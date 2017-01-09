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Новости за сегодня

В Шымкенте пострадавшим семьям выплатят помощь в размере 100 МРП

 

Сегодня аким области Жансеит Туймебаев посетил место происшествия в Шымкенте, где произошло обрушение пристройки частного дома. Глава региона ознакомился с текущей ситуацией, и распорядился организовать соответствующую помощь пострадавшим, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного акима.

На месте инцидента, региональными и городскими властями, в экстренном порядке были организованы спасательные работы.

В настоящее время, в целях оказания социальной помощи пострадавшим семьям, была создана специальная комиссия, ведутся специальные работы.

В результате, пострадавшим семьям из местного бюджета будет оказана финансовая помощь в размере 100 месячных показателей (226 900 тенге). Кроме того, рассматриваются дополнительные меры социальной защиты, в том числе предоставление временного проживания. Также, семье погибшего оказывается материальная помощь, при поддержке соотвествующих структур будет оказана необходимая спонсорская помощь.

Побывавший на месте происшествия аким Ж.Туймебаев поручил, с учетом поправок к закону касающиеся регистрации граждан, определить количество граждан не имеющих собственного жилья, а также провести работу по инвентаризации аварийного жилья. Вместе с тем, аким напомнил арендодателям и арендаторам квартир, об их отвественности о соблюдении безопастности.

Напомним, что 8 января 2017 г. в 03:55 оперативным дежурным ДЧС ЮКО поступило сообщение о том, что произошел взрыв предварительно газо-воздушной смеси в частном жилом доме барачного типа.

На место происшествия, в 04:07 первыми прибыли спасательное подразделение оперативно-спасательного отряда в составе 11 человек личного состава и 2-х единицы техники. При проведении аварийно-спасательных работ, из под завала были извлечены 5 человек, из них 4 живы, в результате несчастного случая 1 человек погиб.

В настоящее время ведется работа по выявлению причин инцидента.

 

9 января 2017, 14:19
Источник, интернет-ресурс: Южно-Казахстанского областного акимата

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