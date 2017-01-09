«Король оперной сцены» Пласидо Доминго едет в «Астана Опера»

Самый престижный в мире конкурс вокалистов «Опералия» Пласидо Доминго, учрежденный самим великим оперным певцом и дирижером, впервые пройдет в Казахстане.

- Творческий коллектив «Астана Опера» подготовил к «ЭКСПО-2017» яркую, запоминающуюся программу мероприятий. В их число войдет и «Опералия». Неоценим огромный вклад маэстро Доминго в мировое оперное искусство. Сотрудничать с личностью такого масштаба – большая честь для нас, - сказал директор Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» Заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.





В «Опералии» могут принять участие певцы любых типов голосов (от баса до сопрано) в возрасте от 18 до 32 лет. В Астану прибудут 40 талантливых вокалистов из разных уголков земного шара. Предварительный отбор по электронным заявкам будет проведен в период с декабря 2016 по февраль 2017 года. Сам же конкурс пройдет в три тура и завершится гала-концертом с участием финалистов в сопровождении Симфонического оркестра «Астана Опера» под управлением самого маэстро Доминго.





Пласидо Доминго, которого называют «королем оперы» и «величайшим оперным артистом современности», всегда питал особый интерес к многообещающим молодым певцам и видел огромные трудности, с которыми они сталкиваются в начале своего пути.





- Мое предназначение в «Опералии» не только в том, чтобы отобрать лучшие голоса, но и в том, чтобы открыть талант тех певцов, чья личность, характер и актерское мастерство обещают явить подлинного артиста. Именно они становятся звездами, - отмечает маэстро Доминго.