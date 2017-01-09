«Король оперной сцены» Пласидо Доминго едет в «Астана Опера»
9 января 2017, 14:29
В «Опералии» могут принять участие певцы любых типов голосов (от баса до сопрано) в возрасте от 18 до 32 лет.
Самый престижный в мире конкурс вокалистов «Опералия» Пласидо Доминго, учрежденный самим великим оперным певцом и дирижером, впервые пройдет в Казахстане. Двадцать пятый Всемирный конкурс оперного искусства состоится с 24 по 29 июля 2017 года на сцене «Астана Опера» при поддержке Министерства культуры и спорта РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу театра..
- Творческий коллектив «Астана Опера» подготовил к «ЭКСПО-2017» яркую, запоминающуюся программу мероприятий. В их число войдет и «Опералия». Неоценим огромный вклад маэстро Доминго в мировое оперное искусство. Сотрудничать с личностью такого масштаба – большая честь для нас, - сказал директор Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» Заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.
В «Опералии» могут принять участие певцы любых типов голосов (от баса до сопрано) в возрасте от 18 до 32 лет. В Астану прибудут 40 талантливых вокалистов из разных уголков земного шара. Предварительный отбор по электронным заявкам будет проведен в период с декабря 2016 по февраль 2017 года. Сам же конкурс пройдет в три тура и завершится гала-концертом с участием финалистов в сопровождении Симфонического оркестра «Астана Опера» под управлением самого маэстро Доминго.
Пласидо Доминго, которого называют «королем оперы» и «величайшим оперным артистом современности», всегда питал особый интерес к многообещающим молодым певцам и видел огромные трудности, с которыми они сталкиваются в начале своего пути.
- Мое предназначение в «Опералии» не только в том, чтобы отобрать лучшие голоса, но и в том, чтобы открыть талант тех певцов, чья личность, характер и актерское мастерство обещают явить подлинного артиста. Именно они становятся звездами, - отмечает маэстро Доминго.
Общий призовой фонд составляет от 180 000 долларов США. Помимо награждения лауреатов 1, 2 и 3 премий среди мужских и женских голосов, в числе призов также премия Б. Нильсон за лучшее исполнение репертуара из опер Р. Вагнера и Р. Штрауса, премии Пепиты Эмбил де Доминго и Пласидо Доминго-старшего за лучшее исполнение сарсуэл (испанский музыкально-сценический жанр, близкий оперетте), приз зрительских симпатий и др.
Вице-президент «Опералии» Альваро Доминго вместе с делегацией посетил столичный театр. Господин Доминго-младший отметил, что в «Астана Опера» созданы все необходимые условия для проведения конкурса подобного уровня.
- Я очень доволен результатом нашей поездки в Астану. Новый, современный оперный театр оборудован по последнему слову техники: великолепная акустика, репетиционные залы, гримерные, оркестровая яма, сцена. Впечатляют высокий уровень хора и оркестра, а также позитивный рабочий настрой каждого сотрудника. Состоялась успешная, приятная для обеих сторон встреча с руководством театра. Надеюсь, что плодотворная совместная работа в течение следующих месяцев сделает этот выпуск «Опералии» еще более успешным, чем предыдущие, - подвел итог Альваро Доминго.
Напомним, что конкурс был основан в Париже в 1993 году, где он впервые прошел на сцене знаменитого Гранд-опера. С тех пор «Опералия» ежегодно проводится в разных странах на самых престижных площадках. В их числе – легендарный миланский Ла Скала, лондонский «Ковент-Гарден», Королевский театр (г. Мадрид, Испания), Театр Филармонико (г. Верона, Италия) и т.д. Среди победителей прошлых лет, путевку в профессиональную жизнь которым дало участие в «Опералии», – звезды мировой оперной сцены Джойс ДиДонато, Роландо Виллазон, Эрвин Шротт, Соня Йончева, Нина Штемме, Хосе Кура, Джозеф Каллея, Инва Мула и др.
Всемирный конкурс оперных певцов Пласидо Доминго «Опералия» представляет компания «Rolex». Ознакомиться с условиями конкурса и следить за новостями можно на сайте Опералии (http://www.operaliacompetition.org/).
Конкурс проводится на внебюджетной основе, на средства генерального спонсора «Rolex».
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