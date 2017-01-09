Тысячи иранцев вышли на улицы Тегерана после известия о смерти экс-президента
9 января 2017, 14:31
Чтобы почтить память Рафсанджани, иранцы толпами выходили на улицы Тегерана, многие плакали и держали в руках фотографии экс-президента.
Несколько тысяч иранцев заполнили улицы Тегерана после того, как стало известно о смерти бывшего президента страны Али Акбара Хашеми Рафсанджани, который накануне скончался в больнице после сердечного приступа, передает РИА Новости.
Чтобы почтить память Рафсанджани, иранцы толпами выходили на улицы Тегерана, многие плакали и держали в руках фотографии экс-президента. Затем несколько тысяч человек окружили больницу, где умер политик.
Поток скорбящих на время перекрыл движение машин по некоторым улицам Тегерана.
В воскресенье, 8 января, бывший президент Ирана поступил в больницу после сердечного приступа, где позже скончался на 83-м году жизни.
Али Акбар Хашеми Рафсанджани был президентом Ирана в 1989-1997 годах. В последнее время он возглавлял Совет целесообразности — совещательный орган при Высшем руководителе Ирана Али Хаменеи.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838215-f5dc4603eaee4f8533735bf3d4b2010a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com