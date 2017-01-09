Тысячи иранцев вышли на улицы Тегерана после известия о смерти экс-президента

Чтобы почтить память Рафсанджани, иранцы толпами выходили на улицы Тегерана, многие плакали и держали в руках фотографии экс-президента. Затем несколько тысяч человек окружили больницу, где умер политик.





Поток скорбящих на время перекрыл движение машин по некоторым улицам Тегерана.





В воскресенье, 8 января, бывший президент Ирана поступил в больницу после сердечного приступа, где позже скончался на 83-м году жизни.





Али Акбар Хашеми Рафсанджани был президентом Ирана в 1989-1997 годах. В последнее время он возглавлял Совет целесообразности — совещательный орган при Высшем руководителе Ирана Али Хаменеи.