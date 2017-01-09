В Алматинской области избившая школьника учительница будет отвечать перед судом
9 января 2017, 14:32
Учитель химии Мира Мамедалиева избила ученика во время перемены за то, что он ударил дочь учителя.
Учительница из Алматинской области, избившая ученика 7-го класса, будет отвечать перед судом, сообщает МИА «Казинформ».
Как сообщила руководитель пресс-службы Департамента внутренних дел по Алматинской области Айман Мырзекова, по факту избиения учительницей ученика начаты досудебные следственные действия по статье 107 Уголовного кодекса РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Напомним, в Алматинской области учителя уволили с работы за избиение учащегося. Данное происшествие случилось в школе №9 села Байсерке Илийского района Алматинской области. Учитель химии Мира Мамедалиева избила ученика во время перемены за то, что он ударил дочь учителя.
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