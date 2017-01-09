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Предварительное слушание по делу Габдуллина пройдет 11 января в Астане

9 января 2017, 14:40

Главреда Central Asia Monitor Бигельды Габдуллина судят за вымогательство.


Предварительное слушание по уголовному делу главного редактора газеты Central Asia Monitor и директора сайта Radiotochka.kz Бигельды Габдуллина пройдет 11 января в Астане, следует из постановления суда.

Согласно постановлению, Бигельды Габдуллин предан суду по статье 194 частью 4 пунктом 2 УК РК (Вымогательство). Уголовное дело принято к производству специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны. Предварительное слушание назначено на 11 января.

Напомним, 16 ноября с санкции районного суда №2 Алматинского района Астаны в отношении Бигельды Габдуллина избрана мера пресечения «арест», он обвиняется в вымогательстве бюджетных денежных средств с должностных лиц в пользу подконтрольных СМИ.

Пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции сообщило, что Габдуллин, используя подконтрольные СМИ CentralAsiaMonitor и Radiotochka.kz, активизировал информационную атаку в отношении руководителей государственных органов путем публикаций негативных материалов, порочащих деловую репутацию. В дальнейшем Габдуллин за прекращение критики вымогал с должностных лиц государственные заказы для данных медиаресурсов. Они, в свою очередь, лоббировали компании Габдуллина и обеспечивали заключение договоров о государственных закупках.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Радиоточка

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