Предварительное слушание по делу Габдуллина пройдет 11 января в Астане
9 января 2017, 14:40
Главреда Central Asia Monitor Бигельды Габдуллина судят за вымогательство.
Предварительное слушание по уголовному делу главного редактора газеты Central Asia Monitor и директора сайта Radiotochka.kz Бигельды Габдуллина пройдет 11 января в Астане, следует из постановления суда.
Согласно постановлению, Бигельды Габдуллин предан суду по статье 194 частью 4 пунктом 2 УК РК (Вымогательство). Уголовное дело принято к производству специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны. Предварительное слушание назначено на 11 января.
Напомним, 16 ноября с санкции районного суда №2 Алматинского района Астаны в отношении Бигельды Габдуллина избрана мера пресечения «арест», он обвиняется в вымогательстве бюджетных денежных средств с должностных лиц в пользу подконтрольных СМИ.
Пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции сообщило, что Габдуллин, используя подконтрольные СМИ CentralAsiaMonitor и Radiotochka.kz, активизировал информационную атаку в отношении руководителей государственных органов путем публикаций негативных материалов, порочащих деловую репутацию. В дальнейшем Габдуллин за прекращение критики вымогал с должностных лиц государственные заказы для данных медиаресурсов. Они, в свою очередь, лоббировали компании Габдуллина и обеспечивали заключение договоров о государственных закупках.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Радиоточка
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838218-3cd1f6c91390a0401782ce7fff258cf6
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com