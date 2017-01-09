Более 125,5 млрд. тенге выплачено казахстанцам из ГФСС в 2016 году в связи с родами, усыновлением и по уходу за ребенком

В 2016 году выплаты из Государственного фонда социального страхования (далее - ГФСС) в случае потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением ребенка, уходом за ребенком до достижения им возраста одного года составили 125,5 млрд. тенге.

Если женщина является участницей системы обязательного соцстрахования, помимо социальных пособий из средств государственного бюджета ей предусмотрены соцвыплаты из ГФСС в случае потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением ребенка. В 2016 году такие социальные выплаты получили 174 366 женщин, на общую сумму 56,5 млрд. тенге.

Средний размер ежемесячной выплаты из ГФСС в случае потери дохода в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста одного года в 2016 году составил 22 349 тенге, ежемесячно такую социальную выплату получало порядка 201 тыс. человек, общая сумма выплат составила 69 млрд. тенге.