Экстремисты «Правого сектора» подорвались при попытке изготовить бомбу
9 января 2017, 14:58
В Одессе боевики организации «Правый сектор» устроили взрыв в частном доме при попытке изготовить бомбу.
Взрыв прогремел в частном доме на улице Ефима Геллера в Одессе. По информации издания «Думская.net», в момент происшествия в здании находились шесть человек. В результате взрыва погиб 70-летний хозяин дома и один из экстремистов, ранее служивший сапером в отряде «Закарпатье», передает телеканал НТВ.
Позже патрульные и спасатели извлекли из-под обломков 92-летнюю женщину, которая осталась жива, но получила перелом голени и травму грудной клетки. На месте происшествия также были найдены высверленные корпуса гранат Ф-1 и РГД, из которых радикалы пытались извлечь тротил.
Масштаб разрушений эксперты объясняют тем, что сначала взорвалась граната, а потом сдетонировал бытовой газ. Ведется расследование.
Фото с сайта МедиаРязань
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