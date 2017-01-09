Е.Карин: В 2017 году актуализируется угроза возврата террористов в Центральную Азию

В 2017 году актуализируется угроза возврата террористов в Центральную Азию. Об этом сегодня заявил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Ерлан Карин, выступая в Казмедиацентре с обзором 10 наиболее важных событий в ЦА в 2017 году , передает , передает МИА «Казинформ».





«Мы говорим сегодня о том, что актуализируется угроза возвращения в страны Центральной Азии боевиков. Но здесь нужно отметить, что данная тенденция будет иметь несколько разных вариантов, по нашему мнению. В частности, наши зарубежные коллеги, которые тоже занимаются этой проблематикой, считают, что будет происходить частичная передислокация боевиков из Центральной Азии, которые сейчас воюют в Сирии и Ираке, обратно в Афганистан», - сказал Ерлан Карин. По словам директора КИСИ, такой тренд уже можно наблюдать.





«В частности, несколько таких центрально азиатских группировок как, «Имам Бухари» и прочие, они уже объявили о создании отряда в Афганистане и уже на протяжении нескольких последних месяцев начали публикацию видеоматериалов, обращений с территории Афганистана. То есть, это говорит о том, что будет немножко меняться фокус внимания международных террористических организаций и, наверное, снова центром притяжения радикальных структур вновь станет Афганистан. А точнее - афгано-пакистанская приграничная территория», - пояснил Ерлан Карин.





Касаясь угрозы возвращения террористов в страны Центральной Азии, политолог отметил: «Такая угроза существовала всегда, она и будет существовать. Но это не должно пониматься как массовый некий такой исход, а в плане того, что будет, наверное, усиливаться пропаганда в отношении стран Центральной Азии. То есть, это будет отражаться на появлении новых пропагандистских материалов, увеличении контента радикальных ресурсов, которые нам нужно будет здесь активно учитывать. Конечно, есть угроза активизации радикальных ячеек и внутри стран региона. Такой тренд уже прослеживается с прошлого года, это и теракт в Бишкеке у Посольства КНР, который был совершен в сентябре - августе прошлого года. По данным кыргызских спецслужб, он был совершен боевиком, прибывшим извне. Учитывая все эти моменты, можно сказать, что террористические риски будут сохраняться», - добавил Ерлан Карин.





Автор: Серик Сабеков

Фото: kazpravda.kz







