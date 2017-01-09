Жители Астаны, Алматы и Шымкента могут пройти временную регистрацию в любом ЦОНе
9 января 2017, 15:01
Изменения значительно облегчит процедуру временной регистрации гражданам.
Для удобства жителей Астаны, Алматы и Шымкента зарегистрироваться по месту жительства можно не зависимо от района расположения недвижимости, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан».
Если раньше жителям этих трех городов приходилось обращаться за услугами по линии миграции в ЦОН своего района, то теперь они могут пройти временную регистрацию в удобном для себя отделе.
«В таких больших городах как Астана, Алматы и Шымкент гражданам приходилось обращаться в Центр обслуживания населения по месту расположения недвижимости. Например, если квартира находилась в Есильском районе, то для регистрации надо было ехать в ЦОН Есильского района. Теперь жители этих городов могут обратиться в любой ЦОН, в котором оказывают услуги сотрудники миграционной полиции», - объяснил заместитель председателя госкорпорации «Правительство для граждан» Данияр Еренчинов.
Напомним, услуги по регистрации по месту жительства и документированию оказывают сотрудники миграционной полиции, которые для удобства граждан расположены в 240 центрах обслуживания населения по республике.
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